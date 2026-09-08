Украина получила зеленый свет на ракеты Patriot: ЕС принял важное решение

Patriot / © defence-ua.com

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Страны Европейского Союза согласовали исключение, которое позволит Украине закупать ракеты-перехватчики для систем Patriot за счет европейского кредита. Следующий транш в рамках Ukraine Support Loan будет составлять 3,2 миллиарда евро.

Об этом говорится в совместном заявлении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую договоренность государств-членов об исключении для Украины на закупку критически важных товаров для систем противовоздушной обороны Patriot", - заявила фон дер Ляен.

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По ее словам, следующий транш на 3,2 миллиарда евро поможет Украине лучше оградить воздушное пространство от российских атак. Эти средства дополнят 8,4 миллиарда евро, которые ЕС уже выделил Украине в рамках этого кредитного механизма, в частности, на противовоздушную оборону.

Украина просила разрешить закупку ракет

Ранее украинское правительство направило в Европейскую комиссию официальный запрос с просьбой разрешить потратить 2 миллиарда евро из 90-миллиардного кредита ЕС на закупку зенитных ракет для Patriot. Эти средства являются частью большего финансового пакета, остальное — 4 миллиарда евро — планировали направить на приобретение вооружения европейского и украинского производства.

Примерная стоимость одной антибаллистической ракеты PAC-3 MSE составляет от 4 до 5 миллионов долларов, однако такая цена преимущественно актуальна для армии США. В частности, в сентябре 2025 года Пентагон заказал 1970 таких ракет за 9,8 миллиарда долларов – примерно 4,97 миллиона долларов за единицу.

Кроме того, Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot накануне зимы — страны, имеющие эти комплексы, рассматривают несколько вариантов их быстрой поставки. Франция и Италия параллельно готовят передачу Украине SAMP/T и ракетам Aster.

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