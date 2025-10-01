Украина получит британские дроны большой дальности

Беспилотник SkyShark

Британская инженерная фирма, базирующаяся на технологии Формулы-1, объявила о планах отправить в Украину недорогие ударные беспилотники большой дальности.

Об этом сообщает United24.

Компания MGI Engineering, основанная бывшим инженером Формулы-1 Майком Гаскойном, адаптирует ноу-хау автоспорта для создания дальнобойных ударных дронов для Украины.

В течение нескольких недель в Украине должны появиться беспилотники-камикадзе SkyShark. Эти боеприпасы имеют боевую часть на 10-20 кг. Дальность полета составляет около 250 км, максимальная скорость составляет около 450 км/ч. Дрон использует бортовую систему наведения для поиска и пикирования на выбранные цели.

Цена одного такого БПЛА составляет около 67 тысяч долларов США.

Кроме того, компания разрабатывает более тяжелую ударную платформу под названием Tiger Shark для миссий на большую дальность и с большей полезной нагрузкой.

Испытательные полеты этого беспилотника начнутся примерно через два месяца. Цена такого БПЛА не разглашается, однако его презентуют как альтернативу ракетам стоимостью до нескольких миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Великобритания совместно с Японией и Италией работает над созданием истребителя шестого поколения,который в случае войны РФ против НАТО сможет незаметно для систем ПВО добраться до военных целей на территории России без дозаправки и атаковать их.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила о готовности своей страны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.