Украина получит испанские радары ПВО, которые видят врага на 460 км: что о них известно

Lanza LTR-25 / © Фото из открытых источников

Правительство Испании официально утвердило соглашение на производство и поставку для Украины современного тактического радара дальнего радиуса действия Lanza LTR-25.

Соответствующее решение обнародовано на сайте Совета министров Испании.

В документе говорится, что соглашение направлено на поддержку международных союзников Украины и непосредственное усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Ожидается, что новейший радар позволит более эффективно выявлять воздушные цели на значительных расстояниях, что имеет критическое значение для защиты городов и объектов инфраструктуры от ракетных ударов и атак беспилотников.

Примерная стоимость контракта составляет 37 миллионов евро. Соглашение вступает в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2026 без возможности продления.

Что известно о радаре Lanza LTR-25

Lanza LTR-25. / © Фото из открытых источников

Lanza LTR-25 – это современная мобильная тактическая 3D-радиолокационная станция дальнего радиуса действия, производимая испанской компанией Indra Sistemas. Радар предназначен для обнаружения и сопровождения широкого спектра воздушных целей – от самолетов до беспилотников – на расстоянии до 460 км.

Станция способна работать в условиях активных радиоэлектронных помех и поддерживает системы распознавания "свой - чужой", что является ключевым для боевого применения в зоне воздушной угрозы.

В отличие от двухкоординатных радаров, 3D-станции определяют не только дальность и азимут, но и высоту воздушного объекта. Это позволяет точнее определять его местонахождение и траекторию движения. Lanza LTR-25 представляет собой мобильную систему, быстро разворачивается на новой позиции и может интегрироваться в единые сети управления противовоздушной обороны стран-партнеров.

Напомним, ранее Великобритания объявила о запуске проекта Nightfall – новой дальнобойной ракеты для Украины с дальностью более 500 км, устойчивой к РЭБ.