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Украина получит NASAMS: министр обороны США сообщил о сроках предоставления ПВО

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Украина получит NASAMS: министр обороны США сообщил о сроках предоставления ПВО

Фото: commons.wikimedia.org

Глава Пентагона напомнил и о намерениях Испании.

Системы ПВО NASAMS передадут Украине в начале ноября.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге в ходе презентации Стратегии национальной обороны США 27 октября.

"Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем ее получить и осуществить подготовку украинских военных", — сказал Остин.

Глава Пентагона напомнил, что Испания намерена передать пусковые установки системы ПВО Hawk. Ранее об этом сообщал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Такие шаги приветствуются. Теперь нужно научить военных ими пользоваться, и мы работаем над этим. И продолжаем упорную работу, чтобы гарантировать, что там, где это возможно, страны как можно быстрее передают средства ПВО для поддержки Украины", — сказал Остин.

Напомним, Франция планирует передать Украине 8 комплексов ПВО NASAMS. Британия заявила о передаче Украине зенитных ракет AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
280
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