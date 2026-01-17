- Дата публикации
Украина получит "охотников за дронами": что известно о самолетах, которые может передать Чехия
Вооружение легких штурмовиков L-159 лучше всего подходит для борьбы с российскими «Шахедами».
Президент Чехии Петр Павел после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве сообщил о готовности его страны усилить украинскую авиацию боевыми самолетами, которые помогут эффективнее бороться с российскими беспилотниками.
Эксперты Defense Express считают, что речь идет о легких штурмовиках L-159, которые находятся на вооружении чешской армии.
Среди вооружения, которое может использовать этот боевой самолет — неуправляемые и управляемые авиабомбы, авиационные пушки, ракеты «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick, а также ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder.
Кроме того, легкие штурмовики L-159 оснащены бортовой радиолокационной станцией FIAR Grifo L производства итальянской компании Leonardo, а также могут использовать контейнер Litening для применения высокоточного вооружения.
Именно такие самолеты могут обеспечить дополнительные возможности в борьбе с российскими «Шахедами».
Известно, что штурмовик L-159 совершил первый полет в 1997 году. Одноместный вариант самолета был взят на вооружение Воздушных сил Чехии в 2001 году, двухместный — в 2007-м.
В настоящее время чешские ВВС имеют 16 одноместных L-159A и 8 двухместных L-159T.
Напомним, в Польше также заявили о подготовке к передаче Украине до 9 истребителей МиГ-29 из 14 имеющихся у страны.