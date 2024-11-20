Украина получит от США систему дистанционного минирования ADAM: почему это необходимо — Defence Express

Если предположение Defense Express верно и говорится именно о том, что Украина получила ADAM, это означает действительно действенное усиление обороны Украины эффективным средством против российского нашествия пехоты.

Военные эксперты портала Defence Express проанализировали расширение возможностей ВСУ по поставке им систем дистанционного минирования ADAM от США.

Об этом говорится в материале DEFENSE EXPRESS.

По словам аналитиков, с такими системами отражение российских "мясных" штурмов будет осуществляться наиболее эффективно.

"Речь идет о неназванных противопехотных минах, которые будут передаваться США после того, как в Белом доме решили не прислушаться к представителям групп по контролю над вооружением. И сразу следует отметить, что эти неназванные представители просто игнорировали тот факт, что РФ массово использует противопехотные мины всех видов, включая, что предназначены для дистанционного минирования. Таким образом речь, в любом случае, идет только о снятии очередного запрета для Украины", — сообщили в Defence Express.

Со ссылкой на информацию от Washington Post, украинские эксперты говорят, что речь идет именно о системе дистанционного минирования ADAM.

"Это предположение связано с тем, что у вооруженных сил США в целом не так и многие виды противопехотных мин на вооружении. В то же время ADAM частично уже знаком в ВСУ, потому что входит в семейство FASCAM, как и 155-мм снаряды RAAM. В частности снарядов RAAM, оснащенные противотанковыми минами M741 и M718, по состоянию на август 2024 года ВСУ получили более 60 тыс." – сообщили там.

Что известно о системе ADAM

Система ADAM возникла на вооружении США в 1975 году и разрабатывалась специально под условия полномасштабной войны с СССР. Она похожа по принципу 155-мм снарядом, но уже с противопехотными минами M67 или M72, по 36 в каждом снаряде, который имеет индекс M692 и M731 соответственно.

"Разница между M67 и M72 заключается только во времени самоликвидации — 4 или 48 часов, в случае если этого не произошло она все равно становится неактивной не позднее 14 суток, потому что батарея мины, питающая детонатор, разрядится до сих пор", — отмечают эксперты. .

Один снаряд ADAM дальностью до 17,6 км при выстреле из артсистемы типа M109 разбрасывает мины на расстояние до 600 м от точки прицеливания. Поэтому для плотного минирования местности необходимо произвести ряд выстрелов.

"Не стоит забывать, что РФ и так активно использует противопехотные мины всех видов и только Украина была ограничена в этом", — отмечают эксперты.

Между тем, на Западе ответили, может ли глава Кремля Владимир Путин применить ядерное оружие в ответ на разрешение бить по РФ ракетами ATACMS.

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