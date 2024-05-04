Украина получит от США улучшенные авиабомбы JDAM-ER – СМИ раскрыли подробности

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA), который предусматривает приобретение сенсоров для поиска средств РЭБ и интеграцию головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition). Сумма контракта составила $23,5 млн.

Об этом пишет издание The War Zone.

Условия договора предполагают, что часть комплектов будет передана Украине.

Информация о новом контракте появилась вскоре после того, как заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл ЛаПланте заявил, что новый американский боеприпас GLSDB показал себя в условиях войны в Украине крайне плохо. Одной из главных причин называют применение войсками РФ средств радиоэлектронной борьбы.

Также сообщалось, что российские средства РЭБ привели к резкому падению эффективности высокоточных снарядов Excalibur.

Бомбы JDAM – обычные авиабомбами, оборудованные аэродинамическим комплектом высокоточного наведения. Бомбы направляются к цели посредством интегрированной инерционной системы наведения в паре с GPS-приемником. Дальность улучшенной версии боеприпаса, получившая название JDAM-ER, может достигать 75 км.

Напомним, СМИ писали, что в Украине на американские истребители F-16 ждет самое опасное поле боя.

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