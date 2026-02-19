Украина получит ракеты-истребители реактивных "Шахедов": что известно о новом оружии

Фото иллюстративное / © Википедия

Реклама

Американские авиационные ракеты семейства AIM уже несколько лет находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины. Их используют как с истребителей F-16, так и с наземных зенитных комплексов NASAMS. Среди основных целей — вражеские вертолеты, реактивные беспилотники и крылатые ракеты.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

Там отметили, что во время недавних переговоров с министром обороны Украины Михаилом Федоровым глава Минобороны Канады Дэвид Макгинти подтвердил передачу новой партии ракет AIM для Украины.

Реклама

В Минобороны объяснили, какие именно модификации используются и чем они отличаются.

В настоящее время существует около десяти версий ракет AIM, однако украинские военные активно используют три основных модификации.

Ракета AIM-9 Sidewinder: технические характеристики

AIM-9 Sidewinder — самая компактная ракета в линейке. Предназначена для ближнего воздушного боя и эффективна против вертолетов и беспилотников. Длина — около 3 метров, вес — примерно 90 кг. Оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 9 кг с титановыми поражающими элементами. Максимальная скорость достигает 3000 км/ч, дальность поражения — до 35 км. Наводка осуществляется с помощью инфракрасной головки, а подрыв — неконтактным лазерным или радиочастотным взрывателем.

AIM-120 AMRAAM — уничтожитель дронов и крылатых ракет

Ракета средней дальности, способная уничтожать вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и реактивные дроны. Ее ключевое преимущество — возможность поражать цели вне прямой видимости благодаря активной радиолокационной головке самонаведения (собственному радару). Длина — 3,7 метра, масса — около 160 кг. Развивает скорость до 4900 км/ч. Боевая часть — 20 кг. Базовая версия имеет дальность до 75 км, а модернизированные варианты — до 180 км.

Реклама

AIM-7 Sparrow — крупнейшая ракета серии

Ракету AIM-7 Sparrow используют для уничтожения вертолетов, самолетов, крылатых ракет и реактивных беспилотников типа Shahed-234 (Герань-3). Длина составляет 3,7 метра, вес — около 230 кг. Оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 39 кг. Максимальная скорость — до 4900 км/ч, дальность поражения — до 70 км. Имеет полуактивную радиолокационную систему наведения.

Чем особенны ракеты AIM

Эффективность ракет серии AIM объясняется несколькими факторами: использованием принципа «выпустил — забыл», устойчивостью к радиоэлектронной борьбе, различными типами наведения и высокой маневренностью. Кроме того, система постоянно модернизируется, что позволяет адаптировать ее к новым угрозам на поле боя.

Напомним, у Украины появилось противодействие российским крылатым ракетам. Именно об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с канадским коллегой Дэвидом Макгинти.

По официальным данным, ракеты AIM уже находятся в процессе трансфера.

Реклама

Напомним, Канада предоставила Украине 2,5 млрд канадских долларов. Об этом стало известно в прошлом году, когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду.