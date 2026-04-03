Беспилотники

После четырех лет полномасштабной войны с массовым применением беспилотников Украина стала одним из главных европейских центров компетенций в сфере перехвата дронов, построения многоуровневой системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и развития беспилотных технологий.

Об этом говорится в материале Foreign Affairs.

В издании подчеркивается, что за время войны Украина научилась применять эти технологии в больших масштабах с высокой эффективностью и относительно низкой стоимостью. В то же время дорогостоящие и дефицитные системы ПВО США, в частности, Patriot и THAAD, не всегда соответствуют вызовам современного поля боя. Авторы обращают внимание и на дисбаланс стоимости: для уничтожения российского дрона «Шахед» примерно 35 тысяч долларов иногда применяли ракеты стоимостью около 3,7 миллиона долларов.

В этом контексте отмечается, что Европе придется учитывать украинский опыт, если она хочет быть готова к современным конфликтам. Украинская армия сейчас рассматривается как наиболее многочисленная и боево закаленная в Европе. При этом оборонные производственные мощности Украины оцениваются в 25–40 млрд долларов, но значительная их часть не используется из-за нехватки инвестиций. Привлечение капитала европейских компаний могло бы изменить сложившуюся ситуацию, отмечает автор.

Отдельно в материале описывается трансформация украинского оборонно-промышленного комплекса. До 2022 года он был относительно невелик по европейским стандартам, а расходы на закупку вооружения не превышали одного миллиарда долларов. После начала полномасштабного вторжения развитие отрасли существенно ускорилось.

«Результаты оказались чрезвычайными, особенно в области беспилотных систем. В начале 2025 года украинские солдаты использовали дроны в 80–85 процентах всех ударов на передовой. Сегодня Украина применяет FPV-дроны с управляемыми пилотами через прямую трансляцию, стоимость которых составляет от 500 до 2000 долларов за единицу, что позволяет вооруженным силам поражать десятки тысяч целей ежемесячно», — отмечает автор.

Также Украина расширила свой арсенал ракетами большой дальности, в частности FP-5 Flamingo, способными поражать цели на расстоянии до 1 800 миль (около 3 тысяч километров), включая российские военные базы и нефтеперерабатывающие заводы. Также созданы дроны-перехватчики, эффективно уничтожающие российские беспилотники, а морские дроны фактически вытеснили российский флот из западной части Черного моря.

В настоящее время более 200 украинских компаний работают над разработкой беспилотных наземных систем. Украина также опережает большинство европейских стран в сфере технологий, определяющих характер войны в ближайшее десятилетие, в частности, в автономной навигации без GPS в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Автор отмечает, что оборонная промышленность Европы сегодня не готова к затяжной войне высокой интенсивности, а ее производственные возможности значительно ниже потребностей сдерживания потенциальных угроз.

Наиболее показательна ситуация в сфере дронов. Во время учений в мае прошлого года украинские специалисты продемонстрировали эффективность своих систем, условно «уничтожив» два батальона НАТО еще до того, как успели развернуть собственные беспилотники.

«Украина может производить до десяти миллионов дронов в год. Вся американская база по производству малых дронов производит менее 100 000; европейские показатели не намного лучше. И в отличие от Украины, ни США, ни Европа существенно не интегрировали дроны в свою доктрину, обучение и институциональные рамки», — акцентирует издание.

В итоге автор материала отмечает, что Европа должна рассматривать Украину как неотъемлемую часть своей архитектуры безопасности, а углубление сотрудничества способно укрепить обороноспособность всего континента.

Ранее сообщалось, что Украина является единственной страной в Европе, которая имеет собственную крылатую ракету с дальностью более 1500 километров.

Ранее информировали, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 с дальностью до 850 км будут угрожать массированными ударами по Москве уже летом этого года.