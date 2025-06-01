Украина потеряла преимущество в дронах: как Россия переиграла в воздухе

Дрон / © Минобороны Украины

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Оптоволоконные дроны стали новым оружием на поле боя в российско-украинской войне.

Об этом пишет The Telegraph.

Российская армия не только начала массовое производство оптоволоконных дронов после украинской Курской операции в августе 2024 года, но и добилась значительного прогресса в их боевом применении.

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«Наше преимущество в беспилотниках, которое мы удерживали с 2023 года, превзошли россияне… Мы не смогли достаточно быстро масштабировать это оружие на промышленном уровне», — признал старший унтер-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Джеки».

По словам эксперта Павла Нарожного, к концу 2024 года до 75% традиционных FPV-дронов с обеих сторон были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Это и стало толчком к активному использованию оптоволоконных моделей, не поддающихся глушению.

«Оптоволоконные дроны очень удобны, особенно когда нужно подлететь к зданию и проверить наличие врага», — рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Восток».

Однако технология имеет свои минусы. По данным The Telegraph, эти дроны значительно дороже и менее маневренны. Например, одна катушка кабеля стоит около 700 долларов — столько же, сколько две единицы обычных FPV-дронов. Кроме того, дальность полета ограничена длиной оптоволоконного кабеля, а сильный ветер может помешать работе дрона.

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Военные эксперты указывают, что потеря технологического преимущества — результат слишком медленной индустриализации украинских разработок. Впрочем, представители ВСУ уверены, что Украина еще способна перейти на новый уровень боевых инноваций.

«Наше тактическое преимущество было реальным, но мы не успели превратить его в стратегическое», — подчеркнул «Джеки». В то же время, украинцы продолжают искать пути противодействия новым дронам РФ.

Некоторые специалисты призывают не сосредотачиваться исключительно на оптоволокне. Так, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский считает, что следует развивать автоматизированные дроны, способные действовать даже в условиях мощного глушения.

«Это технологическая гонка, в которой Россия, хотя и временно, но лидирует», — заключает издание.

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Напомним, россияне атаковали Украину новым типом БПЛА — переработанными мишенями «Дань-М». Это реактивная мишень, предназначенная для тренировки систем противовоздушной обороны, которую россияне переделали в ударный дрон.