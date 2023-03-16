Украина предлагает НАТО создать авиационную коалицию — пресс-секретарь Воздушных сил

Авиационную коалицию можно создать по примеру уже существующей танковой.

Украина предлагает странам НАТО создать общую авиационную коалицию, которая могла бы стать аналогом уже созданию танковой.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он сообщил, что 16 марта завершился симпозиум среди командующих Воздушными силами стран НАТО, в котором принимал участие командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"Обратил внимание он на многие вещи, которые сейчас происходят на фронте... Он обратился с предложением создать именно авиационную коалицию под лозунгом "Победа в небе куется на земле"", — сказал Игнат.

Игнат отметил, что создание такой коалиции можно сделать по примеру уже существующей танковой. Спикер Воздушных сил заявил, что, вероятно, в ближайшее время западные партнеры ответят на украинское предложение.

"Понятно, что не все можно говорить. Потому что такие вещи не публичны. Поэтому хочется в ближайшее время видеть еще лучшие новости", — добавил он.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявлял, что истребители F-16 нужны Украине для защиты от вражеских ракетных обстрелов по городам и критической инфраструктуре.

Кроме того, мы ранее спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что целями врага могут быть правительственные здания, так называемые "центры принятия решений" и инфраструктурные объекты.

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