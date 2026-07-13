Украина приближается к аналогу Patriot: Fire Point анонсировала программу Freya

Украинская баллистическая ракета FP-7 (иллюстративный фото)

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Украинская компания Fire Point анонсировала европейскую антибаллистическую программу Freya вместе с украинской ракетой-перехватчиком FP-7.x.

Об этом сообщила компания Fire Point в Instagram.

В компании заявили, что проект должен стать основой совместного европейского противобаллистического щита.

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«Freya — общеевропейский противобаллистический щит, который мы создаем вместе. Уже скоро…», — говорится в сообщении компании.

Украина и Европа создают совместную систему ПВО: что известно

13 июля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже, где проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, принимает участие в первом заседании новой антибаллистической коалиции, а также в саммите «коалиции желающих».

Первое заседание антибаллистической коалиции посвящено защите Украины от баллистических угроз, развитию промышленного сотрудничества и объединению оборонного потенциала европейских государств и компаний.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина представит партнерам проект совместного европейского производства системы Freya — украинской антибаллистической системы, которая должна стать более дешевым и массовым аналогом американского комплекса Patriot для перехвата баллистических целей. К антибаллистической коалиции уже присоединились восемь стран.

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Ранее соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания уже протестировала ракету-перехватчик для комплекса Freya на максимальной скорости и во время крутых маневров. По его словам, завершение разработки зависит от получения от европейских партнеров технической документации по радарам, головкам самонаведения и каналам передачи данных.

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