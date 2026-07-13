- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина приближается к аналогу Patriot: Fire Point анонсировала программу Freya
Украинская компания Fire Point анонсировала запуск европейской антибаллистической программы Freya вместе с ракетой-перехватчиком FP-7.x.
Украинская компания Fire Point анонсировала европейскую антибаллистическую программу Freya вместе с украинской ракетой-перехватчиком FP-7.x.
Об этом сообщила компания Fire Point в Instagram.
В компании заявили, что проект должен стать основой совместного европейского противобаллистического щита.
«Freya — общеевропейский противобаллистический щит, который мы создаем вместе. Уже скоро…», — говорится в сообщении компании.
Украина и Европа создают совместную систему ПВО: что известно
13 июля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже, где проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, принимает участие в первом заседании новой антибаллистической коалиции, а также в саммите «коалиции желающих».
Первое заседание антибаллистической коалиции посвящено защите Украины от баллистических угроз, развитию промышленного сотрудничества и объединению оборонного потенциала европейских государств и компаний.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина представит партнерам проект совместного европейского производства системы Freya — украинской антибаллистической системы, которая должна стать более дешевым и массовым аналогом американского комплекса Patriot для перехвата баллистических целей. К антибаллистической коалиции уже присоединились восемь стран.
Ранее соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания уже протестировала ракету-перехватчик для комплекса Freya на максимальной скорости и во время крутых маневров. По его словам, завершение разработки зависит от получения от европейских партнеров технической документации по радарам, головкам самонаведения и каналам передачи данных.