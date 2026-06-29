Украина приближается к производству ракет SCALP: что заявили в Минобороны

SCALP / © Getty Images

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Украина продолжает переговоры с Францией о возможности локального производства крылатых ракет SCALP по лицензии. Параллельно продолжаются консультации с Соединенными Штатами по поводу аналогичного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, вопрос передачи лицензии на производство ракет SCALP обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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«Да, можно сказать, что во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на SCALP в нашу страну, ракеты. И сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали», — сказал Федоров.

В то же время министр подчеркнул, что процесс находится на начальном этапе, хотя уже есть определенные положительные сдвиги.

«Действительно есть прогресс, но пока говорить рано», — отметил он.

Федоров пояснил, что реализация такого проекта требует урегулирования ряда сложных вопросов, среди которых интеллектуальная собственность, организация производства и прохождение необходимых бюрократических процедур.

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Также Украина продолжает консультации с Соединенными Штатами по поводу возможного получения лицензий на производство отдельных видов вооружения.

«Сейчас на уровне СНБО продолжается разговор с американскими партнерами по этому поводу. Мы пока не можем никаких деталей анонсировать. Но вообще это беспрецедентно, что это было анонсировано и то, что вообще начались такие разговоры», — сообщил министр.

По словам Федорова, по отношению к французским ракетам SCALP стороны уже перешли к более предметному обсуждению.

«То есть это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти коммуникации для того, чтобы получить результат… Там действительно все кроется в деталях. Поэтому мы пока над этим активно работаем», — сказал он.

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Украина делает ставку на развитие собственного ОПК

Отдельно глава Минобороны подчеркнул, что Украина делает ставку на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. По его словам, одним из ключевых механизмов остается так называемая «датская модель», позволяющая партнерам финансировать производство украинского вооружения непосредственно в Украине.

«Мы понимаем, как масштабировать то, что уже эффективно работает, и на сегодняшний момент мы максимально надеемся и рассчитываем на собственные силы на этот счет. Мы работаем, чтобы каждый дополнительный доллар инвестировать в украинское производство и масштабировать это производство», — подытожил Федоров.

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