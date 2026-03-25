Беспилотник Shahed

Украина призвала западных партнеров усилить военную помощь, чтобы более эффективно поражать предприятия на территории России, где производят ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом во время специального заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины Андрей Мельник, сообщает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что массовое производство и передача Россией модернизированных «шахедов» иранскому режиму, а также широкое военное сотрудничество между Москвой и Тегераном свидетельствуют о новом уровне взаимодействия.

По его словам, РФ уже выступает «не просто главным союзником Ирана, но и основным соучастником и ключевым исполнителем незаконных атак» против гражданской инфраструктуры стран Персидского залива.

Мельник отметил, что Россия применяет эти беспилотники с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

«Недавний конфликт в Иране показал, насколько этот кризис переплетен с военным вторжением России и злонамеренными империалистическими целями Кремля», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что поставка модернизированных версий дронов, изготовленных по иранским лицензиям, является «беспрецедентной эскалацией», которая может привести к значительным человеческим потерям.

Кроме того, по словам постпреда, Россия передала Ирану ударные вертолеты, что является нарушением ограничений ООН по вооружениям.

Мельник назвал военное сотрудничество Москвы и Тегерана «союзом зла», представляющего серьезную угрозу международной безопасности. Он предостерег, что такое взаимодействие может позволить Ирану длительное время атаковать страны Персидского залива и силы США в регионе, создавая риски глобальной экономики.

«В результате российские производственные площадки беспилотников следует считать законными целями для военных ударов в кампании против режима мулл», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Украина уже наносит удары по соответствующим объектам на территории РФ, однако для повышения эффективности требует дополнительных ресурсов и современного вооружения.

«Предоставление Украине средств для глубоких ударов и помощь в наращивании нашего внутреннего производства ракет дальнего радиуса действия поддержат коллективные усилия по установлению мира на Ближнем Востоке», — подчеркнул Мельник.

Также он сообщил, что Украина направила сотни специалистов в страны Персидского залива для помощи в усилении защиты от атак беспилотников.

Отдельно дипломат отметил, что война в Иране стала «новым спасительным кругом для российской военной машины», поскольку рост мировых цен на нефть помогает поддерживать экономику РФ в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что Россия во вторник, 24 марта, совершила одну из самых массированных воздушных атак на территорию Украины.

Мы ранее информировали, что захватчики приступили к испытанию новой ракеты-дрона «Герань-5», главной особенностью этого вооружения является высокая скорость.