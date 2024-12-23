Низкая стоимость ракеты может стать ключом к успеху в украинских военных операциях и привлечь иностранные инвестиции.

Украина разрабатывает ракету "Трембита", способную достичь Москвы. Процесс создания занял всего полтора года, что является значительным достижением, ведь обычно производство ракет длится десятилетиями.

Об этом сообщило издание The Economist.

"Двигатель "Трембиты" – это современная 200-долларовая переработка импульсного реактивного двигателя, впервые использованного на немецкой бомбе ФАУ-1 в 1944 году. Базовая "Трембита" летит со скоростью 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров. Разрабатывают более крупную и более мощную модель, которая сможет долететь до Москвы. Серийное производство начнется после финальных полевых испытаний", – объясняют журналисты.

Карта вероятной дальности "Трембиты"

Украина надеется, что эта разработка поспособствует возрождению национальной промышленности и обеспечит страну средствами обороны на фоне неопределенности дальнейшей военной помощи от Запада. Михаил Федоров отметил, что 2025 должен стать переломным для украинской крылатой ракеты.

Как отмечают в издании, Киев пытается проникнуть глубоко в российскию территорию, повторяя действия агрессора. Примерная стоимость ракеты "Трембита" варьируется от 3 тысяч долларов за базовую версию с приманкой до 15 тысяч долларов за вариант с боеголовкой массой 20-30 килограммов, что является относительно низкой ценой для ракеты. Низкая стоимость может стать ключом к успеху в украинских военных операциях и привлечь иностранные инвестиции.

Напомним, что Украина имеет в арсенале новое оружие — "лазерный трезубец", которое способно сбивать дроны и работать как ПВО.