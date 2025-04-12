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Украина работает над разработкой собственного комплекса ПВО Patriot
Киев ведет переговоры по частичной локализации производства с другими странами.
Украинское правительство и оборонный сектор ведут переговоры с иностранными партнерами по созданию собственного аналога комплекса ПВО Patriot . Данный комплект поставляется только Соединенными Шатами и является единственным в мире способным сбивать российские баллистические ракеты.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, передает РБК-Украина .
"Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам ПВО Patriot нет, но наша оборонка имеет соответствующий проект и мы над ним работаем", - сказал Сметанин.
Он заявил, что в настоящее время Украина ведет переговоры по частичной локализации производства с другими странами, производящими подобные комплексы.
"У Америки есть партнеры, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, относительно частичной локализации производства данных систем на территории Украины. Ведутся такие переговоры, идет активная работа", - добавил Сметанин.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что у свободного мира есть 10 систем Patriot, сейчас нужны политические решения, чтобы они работали ради мира .
Мы ранее информировали, что ракеты к системам ПВО Patriot в Украине могут иссякнуть через несколько недель .