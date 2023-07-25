Украина разблокирует экспорт зерна после получения F-16 - Кулеба

Главным пунктом станет то, что Россия больше не сможет шантажировать мир.

Украина сможет возобновить экспорт своего зерна на мировой рынок через Черное море после получения от стран Запада истребителей F-16.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует France24.

Он заявил, что чем быстрее Украина получит F-16, тем быстрее возобновит поставки зерна.

"Так конечно, когда мы получим F-16, тогда мы не будем зависеть от российского шантажа в вопросе экспорта украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее мы сможем запустить новый (зерновой – ред.) коридор, который будет защищен и эффективный, и который будет работать без каких-либо иных. к стабилизации цен, их снижению и поможет людям избежать голода", — заявил Кулеба.

Министр отметил, что самым главным пунктом станет то, что Россия больше не сможет шантажировать мир.

Кроме того, Кулеба заявил, что требование нескольких европейских стран продлить запрет на экспорт украинской агропродукции после 15 сентября — неприемлемо.

"Требование некоторых стран на продление ограничений ЕС (на украинский агроимпорт – ред.) после 15 сентября также идет в разрез с их интересами. Нужно также помнить, что одной из причин почему Россия уничтожает украинскую зерновую инфраструктуру является то, что она хочет спровоцировать дополнительное напряжение между Украиной и ее уважаемую игру. ем с нашими партнерами, друзьями, соседями, чтобы избежать ситуации, когда Путин будет потирать руки и смеяться, когда другие страны будут настаивать на том, чтобы украинское зерно не было импортировано в их страны", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению экспорта продовольствия из Украины, нацелившись на гражданские корабли в Черном море.

Кроме того, мы ранее информировали, что для высшего военно-политического руководства РФ россияне подготовили закрытый итоговый "Доклад", в котором говорится о технологиях, применявшихся для препятствования реализации работы "зернового коридора" и в итоге приведших к окончательному разрыву соглашения.

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