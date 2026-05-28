Украина разрабатывает аналог Patriot: что известно о новой системе ПВО Freya

ПВО Freya / © Getty Images

Реклама

Украинская компания Fire Point совместно с партнерами разрабатывает новую систему ПВО. Речь идет о новом комплексе противовоздушной обороны под названием Freya. Он должен стать аналогом системы Patriot.

Об этом сообщил совладелец и CEO компании Fire Point Денис Штилерман для РБК-Украина.

ПВО Freya — что известно об аналоге Patriot

Руководитель Fire Point рассказал, что новая система ПВО — это общий проект с европейскими странами, к которому присоединились уже несколько стран ЕС. Эта система ПВО будет способна перехватывать баллистические ракеты.

Реклама

«Если все будет хорошо, то до конца года у нас будут первые перехваты», — заявил Денис Штилерман.

От Украины программу курирует Рустем Умеров. К реализации присоединились также Германия, Франция и Норвегия.

Система ПВО Freya будет внедряться в рамках межправительственных договоренностей, которые позволят компаниям-производителям подписывать отдельные соглашения на изготовление различных элементов системы ПВО.

Финансирование проекта осуществляют страны-участники. Межгосударственные соглашения призваны стимулировать обмен опытом.

Реклама

Кроме Fire Point, в разработке участвует еще одна украинская компания, название которой не разглашается.

Украинская компания стала инициатором, главным разработчиком и интегратором нового комплекса противовоздушной обороны. В частности, Fire Point производит ракеты-перехватчики FP-7 и пусковые установки.

Все остальные компоненты ПВО разрабатываются в других странах. Основой комплекса должна стать ракета FP-7 со следующими характеристиками:

скорость: 1500–2000 м/с;

длина ракеты: 7,25 м;

диаметр: 1,15 м;

фюзеляж: 0,53 м;

дальность: до 200 км;

боевая часть: 150 кг;

средняя скорость: 800 м/с;

отклонение от цели: 14 метров;

максимальное время полета: 250 секунд;

Первые пуски прошли в феврале 2026 года. Ракеты оснащены инфракрасной головкой самонаведения. Freya задумали как многофункциональный комплекс, который сможет выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Главным преимуществом станет защита от баллистических ракет.

Реклама

ПВО в Украине: последние новости

Напомним, в Украине заработал элемент частной системы противовоздушной обороны для защиты объектов критической инфраструктуры от дронов. Как сообщил советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, комплекс использует дистанционно управляемые турели с пулеметами типа М2, способные поражать воздушные цели на расстоянии до 2 километров.

В ходе демонстрации журналистам показали, как оператор в режиме реального времени контролирует и наводит установку на цель издалека.

Этот проект является частной инициативой, поэтому заказать такую защиту для дополнительного прикрытия могут любые предприятия. Эксперты подчеркивают, что появление подобных решений свидетельствует об активном развитии частного сектора в оборонной сфере, ведь бизнес способен внедрять новые технологии значительно быстрее государственных структур из-за меньшего количества бюрократии.

В то же время публичная презентация системы уже вызвала дискуссии в Сети о целесообразности разглашения такой информации во время войны.

Реклама

В Украине зафиксирован первый случай успешного перехвата реактивного беспилотника типа «Шахед» силами частной ПВО. Это произошло в Харьковской области, где вражеская цель пыталась на сверхвысокой скорости атаковать инфраструктурные объекты.

В Министерстве обороны Украины отметили, что перехват такого быстрого и сложного дрона подтверждает эффективность привлечения негосударственного сектора в оборону и является частью системного развития многоуровневой защиты неба по заданию президента.

Главное преимущество проекта частной ПВО заключается в возможности быстро усилить защиту критических объектов без дополнительной нагрузки на кадровые боевые подразделения ВСУ.

На сегодня такие частные группы формируются уже на 19 предприятиях. Несмотря на свой статус, эти подразделения не действуют автономно, а полностью интегрированы в единую систему управления Воздушными силами.

Реклама

Новости партнеров