- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина разрабатывает уникальную ракету: эксперт объяснил, почему такого оружия в мире нет
Применение ракет «Фламинго» по российским целям в Крыму было только «репетицией» использования этого оружия.
Украина занимается созданием новых типов вооружения, которые ранее в мире не разрабатывались из-за отсутствия потребности. В частности, речь идет о новой ракете «Фламинго».
Об этом заявил, бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телеканала «Киев24».
«Мы идем в направлении того оружия, которое долгое время сокращалось или уничтожалось, потому что [в нем] не было необходимости», — отметил он.
В качестве примера он привел крылатую ракету «Фламинго», которую производит компания Fire Point — с дальностью до 3 000 км и боевой частью в 1000 кг.
«Это образец вооружения, которого не существует в мире, потому что не было таких потребностей. У нас есть потребность нагружать противовоздушную оборону врага. У нас есть потребность наносить значительные удары с большим количеством полезной нагрузки», — пояснил Храпчинский.
По его словам, применение ракет «Фламинго» в Крыму было только «репетицией» использования этого оружия.
Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский высказал предположение, что новые украинские ракеты «Фламинго» вполне способны уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост.
Напомним, в субботу, 30 августа, в субботу утром украинские войска ударили по российскому военному объекту на берегу Перекопского заливав районе города Армянск в аннексированном Крыму ракетами «Фламинго».