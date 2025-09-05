Украина разрабатывает уникальную ракету: эксперт объяснил, почему такого оружия в мире нет

Крылатая ракета "Фламинго" / © Associated Press

Украина занимается созданием новых типов вооружения, которые ранее в мире не разрабатывались из-за отсутствия потребности. В частности, речь идет о новой ракете «Фламинго».

Об этом заявил, бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телеканала «Киев24».

«Мы идем в направлении того оружия, которое долгое время сокращалось или уничтожалось, потому что [в нем] не было необходимости», — отметил он.

В качестве примера он привел крылатую ракету «Фламинго», которую производит компания Fire Point — с дальностью до 3 000 км и боевой частью в 1000 кг.

«Это образец вооружения, которого не существует в мире, потому что не было таких потребностей. У нас есть потребность нагружать противовоздушную оборону врага. У нас есть потребность наносить значительные удары с большим количеством полезной нагрузки», — пояснил Храпчинский.

По его словам, применение ракет «Фламинго» в Крыму было только «репетицией» использования этого оружия.

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский высказал предположение, что новые украинские ракеты «Фламинго» вполне способны уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост.

Напомним, в субботу, 30 августа, в субботу утром украинские войска ударили по российскому военному объекту на берегу Перекопского заливав районе города Армянск в аннексированном Крыму ракетами «Фламинго».