Украина разрабатывает уникальные «умные мины»: в чем их особенность

Новые мины для ВСУ / © Оперативное командование "Запад"

В Украине работают над созданием мин, в которые планируется интегрировать искусственный интеллект для автоматического распознавания целей.

Об этом в Одессе во время Черноморского форума безопасности (Black Sea Security Forum) рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков, сообщает УНИАН.

По его словам, новые технологии должны позволить системе самостоятельно определять, кто приближается к взрывному устройству и нужно ли его активировать.

Чиновник отметил, что речь идет о более широкой идентификации, чем традиционный принцип «свой-чужой».

«Процессом будет заниматься ИИ, которое будет идентифицировать цели — идентификация будет не только на уровне „свой-чужой“», — объяснил Борняков.

Он добавил, что система сможет анализировать разные характеристики объекта.

«Она будет определять, кто приближается к устройству — ребенок, взрослый человек, гражданский, военный, или вооруженное лицо и т.д.», — сказал чиновник.

В качестве примера он привел несколько возможных сценариев работы такой технологии.

«Например, если искусственный интеллект видит, что кто-то идет по минному полю, и этот человек ниже 1 метра, то мина не взорвется, потому что ИИ понимает, что это ребенок», — отметил Борняков.

По его словам, аналогичный подход может применяться и в других случаях.

«Или, если на бронежилете написано „ООН“, то мина тоже не сработает. Или, если у человека ничего металлического нет при себе, — тоже не сработает, по оценке искусственного интеллекта», — пояснил он.

В заключение чиновник выразил убеждение, что такая система сможет работать без постоянного вмешательства человека.

«Я думаю, это может работать автономно», — сказал Борняков.

