Украина с начала года получила 400 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы

Снаряды

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Украина с начала этого года получила 400 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Об этом сообщает CNN Prima News со ссылкой на слова министерки обороны Чехии Яны Черноховой.

Она заявила, что финансирование новых закупок обеспечено к осени.

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«До конца апреля мы передадим Украине 400 тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов», — сказала Чернохова.

Чиновница отметила, что сейчас есть возможность приобрести дополнительно 1,5 миллиона боеприпасов, но все зависит от наличия денег.

«Мы будем передавать столько (боеприпасов — ред.), сколько сможем найти по миру», — отметила она, добавив, что только от доноров будет зависеть, удастся ли собрать достаточно средств, чтобы оплатить инициативу и доставить боеприпасы в Украину в кратчайшие сроки.

Чернохова отметила, что несколько стран присоединятся к инициативе и вспомнила, что во время переговоров Бельгия пообещала принять участие в оплате боеприпасов для Украины.

Глава МИД Чехии Ян Липавски ранее заявлял, что в начале апреля для инициативы были получены дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что предоставление Украине мощной военной помощи является единственным способом достичь мира в стране.

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