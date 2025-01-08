Украина сможет эффективно уничтожать российские носители КАБов — авиаэксперт назвал условие

Для уничтожения российских носителей корректируемых авиабомб (КАБ) Украина нуждается в дальнобойных ракетах для истребителей F-16.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

Он назвал дальнобойность главным приоритетом. Поэтому Украина нуждается в дальнобойных ракетах AMRAAM для истребителей F-16.

"Там есть модель AIM-120D — это внутренняя американская, и есть экспортный аналог C-8 — там дальность 160 км. Ракеты российских истребителей Р-77 или РВВ-СД — там дальность 110 км. То есть мы имеем хороший бонус, и тогда можно будет вступать в воздушные бои с российскими истребителями, хотя опять же в зонах, где нет российских дальнобойных зенитно-ракетных комплексов, ограничивающих высоту полета наших самолетов”, — сказал эксперт.

По его словам, получение таких дальнобойных ракет позволит "заняться носителями КАБов", тогда как сейчас это опасные операции.

Также Романенко считает, что Украине было бы неплохо получить от союзников в достаточном количестве модели ракет Sidewinder, которые в частности являются дешевыми.

"За минимальные средства позволили получать серьезный эффект в нашей противовоздушной обороне, то есть выбор такой — либо сбивать зенитной ракетой за миллион долларов, либо сбивать ракетой "воздух-воздух" за 200-300 тысяч", — сказал эксперт.

Напомним, эксперты Defense Express объяснили, почему украинские F-16 несут только по четыре ракеты, хотя точек подвески есть девять.

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