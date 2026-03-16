Украина сможет использовать собственные ракеты ПВО: в Fire Point назвали термины

Украина активно двигается к созданию собственных ракет для противовоздушной обороны.

Руководитель украинской компании Fire Point Денис Штиллерман сказал об этом в интервью «24 каналу».

Он рассказал о перспективах производства и применения украинских ракет для противовоздушной обороны, а также о развитии беспилотных систем и технологий для войны.

«Если у вас нет собственного оружия, которое вы именно производите, на которое вам не нужно ни разрешения никаких стран, то у вас нет суверенитета. Вам нужно это оружие для того, чтобы защитить себя», — подчеркнул руководитель компании.

Об украинских перехватчиках для баллистики

Он добавил, что первые украинские перехватчики для баллистики могут появиться уже в 2027 году.

«Это достаточно амбициозные планы, учитывая, что у других государств на это иногда десятилетия идут и не всегда они могут похвастаться своими разработками и действенными разработками», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что беспилотные системы и ракеты FP-1, FP-2, FP-5 и FP-7 доказывают свою эффективность.

«FP-1 в 2025 году отвечал более чем за 50% поражений по территории России. В чем парадокс? Он дешев и мы никогда не жалели деньги на R&D. У нас ежедневно минимум четыре тестовых полета», — сказал Штиллерман.

Он объяснил, что дрон может автоматически захватывать цель, распознавать ее и автоматически поражать — это элементы искусственного интеллекта.

Также Денис Штиллерман подчеркнул, что специалисты постоянно работают над уменьшением веса боевой части и повышением дальности полета ракет.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году Украина получит систему противовоздушной обороны SAMP/T. Ее планируют протестовать для перехвата баллистических ракет.

Ранее было заявлено, что украинская компания Fire Point разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9.