Украина создает армию дронов: как инновации помогают опережать Россию

Украина делает ставку на свободный рынок для укрепления обороны, создавая армию дронов благодаря частным компаниям, появившимся уже после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Одним из примеров является компания Ark Robotics, основанная предпринимателем Андреем Бондаренко. Не имея опыта в военных технологиях, он вместе с партнером создал первый наземный взрывной беспилотник за месяц.

"Никаких государственных контрактов или согласований не требовалось", — подчеркивают разработчики.

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Уже через год компания привлекла более миллиона долларов инвестиций и разработала 20 новых моделей дронов, среди которых техника для дальних дистанций.

Украина активно развивает оборонный сектор благодаря снижению налогов, дерегуляции и грантовой поддержки.

"Чтобы победить Россию, мы не можем просто делать то, что они делают. У них всегда будет больше ресурсов. Поэтому мы должны полагаться на предпринимателей и инновации".

Несмотря на усилия, вызовы остаются: частые перебои с электроснабжением вынуждают производителей работать на генераторах, что существенно увеличивает затраты на производство. Некоторые компании даже рассматривают возможность переноса производства за границу. Однако, по словам операционного руководителя Ark Robotics Андрея Удовиченко: "Мы должны проявить креативность".

Другой пример — стартап "Вирий Дрон", выросший из 10 дронов в месяц до 10 000 благодаря быстрому реагированию на нужды фронта.

"Россияне начали производить много глушилок", – объясняет основатель компании Алексей Бабенко. – "Мы создаем новые частоты, они – новые глушилки".

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Несмотря на оптимизм, инвесторов в этой отрасли пока немного. Как отметил инвестор Перри Бойл: "Есть много покупателей, но инвестиции еще ограничены".

Однако правительство и частный сектор уверены, что инновационный подход поможет Украине опередить Россию.

Напомним, что Украина получила от США более 5 тысяч беспилотников Phoenix Ghost (Призрак Феникса), информация о которых держится в чрезвычайном секрете.