Украина создает собственный "Железный купол": в Воздушных силах раскрыли детали

В Воздушных силах заявили о работе над системой ПВО / © tsn.ua

В Украине работают над созданием новой системы противовоздушной обороны, которая будет по своему принципу напоминать израильский «Железный купол».

Об этом сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой.

По его словам, украинская модель ПВО не станет полной копией израильской системы. Основная причина — гораздо большая территория Украины, которую невозможно полностью защитить исключительно дорогими ракетами типа Patriot или IRIS-T.

«Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть гораздо больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол — это маленькое пятнышко, если говорить о масштабах», — объяснил он.

Елизаров отметил, что специалисты уже определили четыре ключевых элемента, которые станут основой будущей оборонной системы. Работа над проектом ведется в соответствии с утвержденным планом.

Ожидается, что новая система позволит более эффективно противодействовать воздушным угрозам и станет важной составляющей многоуровневой обороны украинского неба.

Что такое «Железный купол»

«Железный купол» (Iron Dome) — это израильская система противовоздушной обороны (ПВО). Она предназначена для перехвата ракет малой и средней дальности, артиллерийских снарядов и БПЛА. Система ПВО защищает города и стратегические объекты от воздушных атак.

По данным Израиля, «Железный купол» может перехватывать более 85-90% ракет, представляющих реальную угрозу.

В то же время, новое обострение на Ближнем Востоке обнаружило, что «Железный купол» Израиля пробили ракеты «Хезболлы». На днях боевики террористической группировки из Ливана выпустили 100 ракет. И только половину из них Израиль сбил. Об этом сообщили в «Цахале». В ответ на обстрел израильские военные уже уничтожили десятки ракетных установок и боевиков Хезболлы. А также, по данным издания The Post, Израиль готовится к наземному вторжению в Ливан.

