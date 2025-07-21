Украина создала FPV-дроны на оптоволокне, которые не поддаются РЭБу: что о них известно

FPV-дрон / © t.me/zedigital

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Украина вышла на новый уровень в развитии военных технологий — дроны с оптоволоконным управлением теперь поражают цели на расстоянии более 40 км даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы.

О прорыве в сфере дронов сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, украинские военные получили уникальное технологическое решение — FPV-дроны, которые управляются через оптоволоконный кабель, и способны уничтожать вражеские цели на глубине более 40 км.

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«Три месяца назад мы тестировали дроны на оптоволокне с дальностью до 20 км. Сегодня это уже решения, способные поражать вражеские цели на расстоянии более чем 40 км. Это результат системной работы: обратная связь от военных, уникальные технологические решения от разработчиков, координация и поддержка от Brave1», — рассказал он.

Федоров рассказал, что главное преимущество этих дронов — полная невосприимчивость к вражескому РЭБу (радиоэлектронной борьбе). В отличие от обычных дронов, которые теряют сигнал из-за глушения или перехвата, оптоволоконный FPV остается на связи благодаря кабельному управлению. Это обеспечивает стабильную трансляцию видео, четкое управление и высокую точность ударов.

«Поражение на глубине 40+ км становится новой нормой. Мы продолжаем развивать эту технологию, которая позволяет уничтожать врага точечно, эффективно и без потерь для наших бойцов», — отметил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина может производить до 10 миллионов дронов в год. Правительство запускает проект для привлечения инвестиций в оборонную сферу и будет помогать компаниям искать партнеров, в частности для создания совместных предприятий. Активно развивается сотрудничество со странами формата «Рамштайн» для совместного производства оружия.

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