Украина создала первую собственную КАБ: бомба готова к бою

Украина создала первую собственную КАБ

В Украине произвели новое оружие — первую собственную управляемую авиабомбу. Первая украинская КАБ уже готова к боевому применению. Ее удалось создать благодаря 17 месяцам разработки и гранту Brave1.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Украина начала производить собственные КАБы

Министр обороны Михаил Фёдоров поделился новыми успехами украинского оборонного сектора. По его словам, Украина теперь может производить собственные КАБы — управляемые авиабомбы.

Известно, что авиабомба прошла все необходимые испытания и может применяться на фронте.

«Продолжаем развивать украинские high-tech решения для фронта. Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению», — пишет Федоров.

Разработка украинской КАБ длилась 17 месяцев. Она имеет уникальную конструкцию и создана с учетом потребностей и условий современной войны.

Федоров подчеркнул, что украинская КАБ — не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров.

Новая украинская КАБ может эффективно поражать укрепления, командные пункты и другие вражеские цели на десятки километров вглубь.

Министерство обороны уже закупило у производителя первую партию таких управляемых авиабомб.

Боевая часть украинской КАБ — 250 кг.

Сейчас украинские пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение КАБ в условиях войны.

Украина переходит от импорта к созданию собственного high-tech оружия, чтобы получить технологическое преимущество на поле боя.

«В скором времени украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны», — сообщил Михаил Федоров.

Производители оружия меняют приоритеты из-за войны в Украине

Напомним, европейские страны НАТО, учитывая опыт войны в Украине, все больше подчеркивают важность создания массового и недорогого вооружения вместо дефицитных высокотехнологичных систем.

Эксперты и представители оборонного сектора, в частности нидерландской компании Robin Radar, отмечают, что стремление создать безупречное оружие приводит к задержкам, в то время как более простые решения, готовые даже на 80%, эффективно работают здесь и сейчас.

Украинская оборонная модель демонстрирует высокую гибкость благодаря быстрому циклу производства и моментальному внедрению изменений на основе отзывов военных.

Украина делает ставку на прагматизм и собственные разработки. Примером такого подхода является создание украинских баллистических ракет FP-7 и FP-9, которые по своим характеристикам напоминают американские ATACMS: у них есть существенные преимущества и они вдвое дешевле.

