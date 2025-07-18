Украина создала уникальное оружие: такого в мире больше нигде нет

Дрон / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские инженеры разработали высокоскоростные дроны-перехватчики, аналогов которым нет в мире. Эти технологии уже массово используются на фронте и показывают высокую эффективность в уничтожении враждебных БПЛА.

Об этом в эфире телемарафона рассказал соучредитель группы компаний DroneUA Валерий Романенко.

По его словам, первые образцы дронов-перехватчиков появились еще в 2023 году, а уже в 2024-м технология стала массовой.

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«Они начали эффективно уничтожать вражескую разведывательную беспилотную авиацию на юге и востоке, из-за чего значительно уменьшилось количество атак дронов-камикадзе на гражданских в Херсоне», — сообщил Романенко.

В настоящее время эти устройства перехватывают даже «шахеды», остающиеся до сих пор серьезной угрозой для мирного населения и критической инфраструктуры. Специалист также подчеркнул, что с экономической стороны это качественный и выгодный инструмент, уже доказавший свою эффективность на поле боя.

«Эта технология — авторская разработка Украины. Нигде в мире такого работающего решения нет. Мы создали с нуля новый уровень ПВО», — подчеркнул Романенко.

Это еще одно доказательство технологического преимущества Украины в современной войне, где дроны играют ключевую роль не только в атаках, но и в защите.

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Напомним, Россия временно снизила интенсивность воздушных атак по Украине, что позволило ей накопить около 200 ударных дронов типа «Шахед» и дронов-обманок для предстоящей волны ударов.

По оценкам экспертов, в настоящее время РФ запускает около 140 беспилотников в сутки — это на 30 единиц меньше, чем в предыдущие недели. Причиной такой паузы, вероятно, является визит в Украину специального представителя США Кита Келлога.

В настоящее время российская армия продолжает накопление дронов, которые, по прогнозам, могут быть использованы в ближайшее время. Вероятные цели — Киев и другие крупные города Украины.