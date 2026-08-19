Украина строит первый оборонный завод в стране НАТО: что известно

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

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Украинская оружейная компания Fire Point строит в Дании завод по производству твёрдого ракетного топлива. После запуска это станет первым украинским предприятием по производству химической продукции для оборонных нужд на территории страны-члена НАТО.

Об этом сообщает издание Vector.

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Проект был представлен 19 августа на ежегодной датской оборонной выставке DALO Industry Days в Хернинге, где компания Fire Point во второй раз принимает участие в числе международных производителей вооружений.

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В компании объясняют решение о развертывании производства в Дании дефицитом мощностей по производству твердого ракетного топлива в Европе. По словам представителей Fire Point, эту проблему невозможно решить лишь за счет увеличения финансирования — для наращивания производства необходимо строить новые заводы.

Датская компания Fire Point Rocket Technologies является дочерней компанией Fire Point Ukraine и стала первым зарубежным предприятием украинского производителя.

«Мы собираемся открыть здесь завод огромной мощности, чтобы производить большие объемы твёрдого ракетного топлива — сначала для Fire Point, а также чтобы иметь возможность поставлять его другим компаниям. Сейчас мы находимся на этапе строительства, но уже имеем все необходимые разрешения, чтобы запустить его», — рассказал операционный директор Fire Point Вячеслав Бондарчук.

Изначально инвестиции в проект оценивались примерно в 50 млн евро, однако в настоящее время ожидаемая стоимость строительства выросла до более чем 150 млн евро.

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В настоящее время в датской компании Fire Point Rocket Technologies работает около 15 сотрудников, которые занимаются административными вопросами и управлением проектом. В то же время ещё около сотни специалистов привлечены через партнёров, субподрядчиков и консультантов, хотя формально в штат компании они не входят.

После запуска производства Fire Point планирует значительно расширить команду. Непосредственно на заводе могут работать несколько сотен рабочих, а административный и инженерный персонал составит ещё около 100 человек.

Напомним, уже этой осенью украинская компания Fire Point планирует испытать в боевых условиях первую отечественную баллистическую ракету FP-7. Новое оружие вместе с дальнобойной системой FP-9 открывает возможности для поражения целей в глубине России, включая Москву.

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