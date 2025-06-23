Украина ударила баллистикой по РФ: Ермак раскрыл характеристики оружия

Сапсан / © Википедия

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Украинаофициально начала массовое производство собственной баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», которая в прошлом месяце впервые была использована в бою. Ракета поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Times.

Боевая часть «Сапсана» содержит 480 кг взрывчатки — это более чем вдвое мощнее, чем у известной американской ракеты ATACMS. Кроме того, «Сапсан» способен развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

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Хотя официальная дальность полета украинской ракеты засекречена, по оценкам экспертов, она может достигать до 500 км. Это позволяет потенциально наносить удары по глубоким тыловым позициям противника, в частности даже по Москве, которая расположена примерно на таком расстоянии от украинской границы.

На вопрос журналиста, способна ли ракета «Сапсан» достать до столицы РФ, глава Офиса Президента Андрей Ермак ответил: «У нас все идет очень хорошо. Думаю, мы сможем удивить наших врагов еще не раз».

Он также воздержался от прямого ответа относительно возможности поражения всей территории РФ — от Камчатки до Калининграда — после успешной операции «Паутина».

«Мы точно умеем удивлять мир», — добавил Ермак, — «Это не такая уж и плохая привычка. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте на этом и остановимся».

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Сообщается, что Украина продолжает активно применять ударные беспилотники, которые уже способны доставать до стратегических целей в глубине России. Однако, в отличие от дронов, баллистические ракеты сложнее перехватить российскими системами ПВО, что делает «Сапсан» чрезвычайно важным элементом украинской стратегии сдерживания и наступления.

Напомним, ранее военный обозреватель Defence Express Иван Киричевский рассказывал о том, «Сапсана», по некоторым оценкам, имеет преимуществов скорости над американскими ATACMS, но уступает российским «Искандерам». Впрочем, Киричевский не придает этим цифрам особого значения. По его словам, до конца этого года Украина может увидеть реальные результаты в серийном производстве отечественной баллистической ракеты «Сапсан».