Украина увеличила производство крылатых ракет "Нептун": Умеров сообщил, сколько изготовили за год

Разрабатывают и новые ракеты-дроны, в частности "Паляницу".

Украина увеличила производство крылатых ракет "Нептун" и усовершенствовала для поражения целей на дальнейших расстояниях. Уже произведены первые 100 ракет 2024 года.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на его главу Рустема Умерова.

"Ракетная программа. Работаем. Важная встреча с украинскими производителями ракетного вооружения. Обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли", – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили о наращивании производства украинских ракет.

"Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальнейших расстояниях", – заявили там.

Также стало известно о разработке новых ракет-дронов, в частности, "Паляницы", которая стала примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.

"Работаем в этом направлении и с иностранными партнерами", – заявил Умеров.

В Минобороны напомнили о 13 апреля 2022 года, когда ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва".

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