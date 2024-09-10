Украина увеличила производство оружия в этом году: Шмигаль раскрыл детали

В прошлом году производство оружия выросло в три раза.
Украина в этом году нарастила производство оружия в два раза, в частности, продолжают расти производство дронов.
Об этом сказал премьер-министр Украины Дмитрий Шмигаль на пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что один из приоритетов – бесперебойное финансирование сил безопасности и обороны: от зарплат до дронов.
"В прошлом году производство оружия выросло в три раза, и за первые 8 месяцев этого года мы нарастили производство еще в два раза с 2023 года, то есть мы прогрессируем ", – сказал он.
По словам Шмыгаля, продолжает расти производство дронов, в частности, создан рынок дронов.
" Помимо этого, в этом году уделили внимание и создали рынок вооружения для дронов, боеприпавов", — добавил он.
В этом году законтрактовано более 1 млн дронов. Также, по его словам, растет производство боеприпасов для артиллерии, которые являются дефицитными.
В то же время, особое внимание уделяется разработке собственных дальнобойных решений. Президент анонсировал некоторые из них.
Помощь от союзников
Премьер-министр отметил, что уже есть первые договоренности о производстве оружия с Данией.
" Для нас важно, чтобы средства были направлены на финансирование украинского производства. Вместе с Данией такие проекты уже реализуются", — отметил Шмигаль.
Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще.