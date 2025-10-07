Ракеты «Фламинго» / © скриншот с видео

Украина, вероятно, уже задействовала собственные дальнобойные ракеты Фламинго для ударов по стратегическим объектам в глубине территории России.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

«В настоящее время Украина наносит удары по стратегически важным объектам России — это НПЗ, производство ряда стратегических огневых средств: ракет, беспилотников, артиллерийских систем. Мы уже наносим удары по РФ на расстоянии 1000–1500 километров, а иногда даже до 2000 км», — отметил Маломуж.

По его словам, сейчас в Украине немного новых дронов с подобной дальностью полета. В то же время, решающим фактором является мощность боевой части. У большинства беспилотников она составляет около 40–50 кг, иногда достигает 150 кг даже в баллистических вариантах. В отличие от них, боевая часть ракеты «Фламинго» весит около 1150 кг, что позволяет ей полностью уничтожать цели и наносить значительные повреждения крупным объектам.

«Поэтому есть первые признаки, что Украина запускает „Фламинго“, ракету-дрон „Паляница“ в направлении РФ, а также другие ракеты тактического уровня, о которых мы пока не говорим, но уже видим результаты. К сожалению, их количество пока невелико», — подытожил Маломуж.

Боевая часть ракеты «Фламинго» весит около 1150 кг, а дальность полета, по данным экспертов, превышает 3000 км. Ракета защищена от влияния российских систем РЭБ, а ее максимальная скорость достигает 950 км/ч.

Ранее сообщалось, что Украина активно применяет новейшие разработки для ударов по военным объектам в глубоком тылу России.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский намекнул на применение ракет Фламинго по целям на территории России.