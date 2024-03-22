Украина в ближайшее время получит большое количество боеприпасов — Рютте

Украина в ближайшее время получит множество снарядов благодаря инициативе Чехии.

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Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в ходе переговоров с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном.

В ходе разговора политики обсудили процесс поставок украинским военным большого количества необходимых боеприпасов.

"Благодаря инициативе Чешской Республики, в ближайшее время в Украину будет отправлено большое количество боеприпасов. В последующие недели и месяцы мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать Украину, отдавая приоритет артиллерии и противовоздушной обороне", — отметил премьер Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва поддержала чешскую инициативу и закупит артиллерийские боеприпасы для Украины на сумму 35 миллионов евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что артиллерийские снаряды из нового пакета военной помощи Эстонии будут доставлены в Украину уже через несколько недель.

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