Украина, вероятно, впервые применила против россиян новейшую бомбу GLSDB

В Сети появилось видео россиян, на котором якобы присутствуют обломки инновационного оружия Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Об этом сообщает Defense Express.

По данным россиян, боеприпас применили 13 февраля по цели, которая находилась возле города Кременная Луганской области.

"Чтобы подтвердить, что речь идет именно о GLSDB, россияне продемонстрировали характерный модуль рулевых приводов, находящийся в хвостовой части боеприпаса. Также на видео можно увидеть крылья модуля управления и планирования", — говорится в сообщении.

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Отметим, что официальных комментариев представителей ВСУ по применению нового боеприпаса не поступало, однако следует напомнить, что еще в январе Пентагон подтвердил передачу Украине боеприпасов GLSDB.

Между тем , министр обороны Украины Рустем Умеров предупредил союзников государства, что оно столкнулось с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает втрое больше огневой мощи на передовой.

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