Украина впервые показала применение высокоточных бомб Hammer: чем они особенны (видео)

Применение этих бомб позволяет наносить точные удары с большей высоты и дальности, снижая риск для пилотов.

Украина впервые опубликовала видео применения штурмовиками Су-25 высокоточных бомб Hammer, переданных Францией. Это оснащенное ракетным форсировщиком вооружение позволяет Воздушным силам наносить точные поражения по российским целям, в частности по отдаленным от линии фронта.

Об этом сообщает The War Zone.

На видео зафиксировано, как самолеты Су-25 299-й бригады тактической авиации атакуют российские цели днем с помощью Hammer, также известных под французским названием Armement Air-Sol Modulaire (AASM; Modular). Показаны по меньшей мере 10 различных боевых вылетов, причем вооружение выпускается парами. Все самолеты на видео имеют сине-желтые опознавательные панели, чтобы избежать инцидентов с "дружеским огнем". По крайней мере, некоторые запуски происходят одновременно с выпусканием инфракрасных средств противодействия, чтобы подделать вражеские ракеты теплового наведения.

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Бомбы Hammer стали первым западным высокоточным оружием, интегрированным для использования на Су-25. Базовая 250-килограммовая версия имеет радиус действия до 70 км благодаря ракетному форсировщику и выдвижному комплекту крыла. Вооружение снабжено GPS-наводкой и может работать в автономном режиме или с многорежимной наводкой (инфракрасной или лазерной).

Hammer можно запускать не только с Су-25, но и с истребителей МиГ-29 и Су-27. Применение этих бомб позволяет наносить удары с большей высоты и дальности, снижая риск для пилотов.

Особенность конструкции Hammer – носовая секция наводки и комплект для увеличения дальности. Это обеспечивает точность ударов даже в сложных условиях. Показанные на видео бомбы имеют термозащитное покрытие для безопасности при пожаре.

Франция обязалась передавать Украине до 50 таких бомб ежемесячно. В ноябре 2024 года страна заявила, что передаст 600 боеприпасов до конца года.

Украина впервые применила бомбы Hammer

К слову, издание The Telegraph сообщило, что Украина работает над собственной ракетой "Трембіта", которая сможет долетать до Москвы и станет самым дешевым в мире боеприпасом глубокого удара.

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