Украина вышла на рекордные показатели производства САУ "Богдана" — Defense Express

Украина пытается максимально реализовать возможности, которые у нее есть.

Украина вышла на рекордные показатели производства САУ "Богдана", а именно до 20 единиц в месяц.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он заявил, что Украина должна брать на себя ответственность за производство сбоя и реализовывать возможности, которые у нас есть.

"В настоящее время Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц. Стоит отметить, что это рекордный мировой показатель, поскольку нет других производителей, производящих с такими темпами. Например, французы только планируют выйти на темп производства восьми единиц САУ "Цезарь" на месяц", — заметил Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят новое оружие для Украины, которое сможет бить по солдатам КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Rheinmetall прокомментировали российские угрозы заводам в Украине.

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