Украине передали вдвое больше самолетов F-16, чем обещали

F-16 / © ТСН.ua

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Норвегия передала Украине больше истребителей F-16, чем заявляла официально.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет об импорте и экспорте обычных вооружений.

Согласно этому, Норвегия запланировала передать Украине 14 истребителей F-16, в то время как официально было объявлено о поставках 6 самолетов.

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В отчете не уточняется состояние восьми неанонсированных самолетов. Вероятно, речь идет о бортах, непригодных к полетам, которые могли быть переданы для подготовки технического персонала, разбора на запчасти или использования в качестве макетов-приманок.

Такие же модели, в частности, в редкой модификации F-16 ADF, передавали и США.

Эта версия частично подтверждается предварительными заявлениями правительства Норвегии, в которых отмечалось, что страна будет передавать только боеспособные самолеты, выведенные из эксплуатации в 2021 году.

Вероятно, часть неанонсированных истребителей F-16 отремонтировали и привели к состоянию, пригодному для дальнейшей эксплуатации.

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Сроки поставки неанонсированных истребителей остаются неизвестными.

Что известно о F-16 для Украины

В конце мая 2025 года последние нидерландские истребители F-16, предназначенные для Украины, покинули территорию Нидерландов. Следует отметить, что участие Нидерландов в программе F-16 для Украины продолжается. Согласно заявлению Минобороны страны, Нидерланды продолжат предоставлять полный спектр поддержки — от обучения персонала до поставок запчастей, боеприпасов и горючего, необходимых для поддержания боеготовности самолетов.

В целом Нидерланды обязались передать Украине 24 истребителя F-16. Первые борта из состава Королевских воздушных сил были переданы еще в начале октября 2024, а вторая партия поступила в феврале 2025-го.

Также известно о поставках самолетов и со стороны Дании. В феврале 2025 года министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Украина уже получила 12 из 19 запланированных истребителей F-16.

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Передача происходит в три этапа в соответствии с предварительно согласованным графиком.

Также в начале июня стало известно, что Бельгия передаст Украине два F-16, один из которых предназначен для разбора на запчасти. После поступления на вооружение бельгийских ВВС самолетов F-35 страна сможет начать более масштабную передачу F-16.

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