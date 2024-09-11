Украине разрешат бить по территории РФ западным оружием: дипломат назвал причины

Бессмертный уверен, что решение о снятии ограничений на удары по территории РФ уже принято.

Снабжение иранских баллистических ракет в Россию, а также уничтожение склада с боеприпасами от Северной Кореи, повлияло на положительное решение западных партнеров по снятию ограничений для ударов по российской территории их оружием.

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Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Роман Бессмертный.

Он заявил, что еще во время заседания группы "Рамштайн", особенно во время брифинга, который проводили министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, было понятно, что военные ведомства ключевых стран приняли положительные решения по ударам их оружием по территории РФ.

"И это касается не только ограничений, но и поставок высокоточного оружия. Что касается политического руководства этих стран, в частности, США, Германии и Великобритании, то им нужны были аргументы для этого решения. Насколько я понял, наше военно-политическое руководство предоставило такие аргументы на этой встрече. К тому же произошло очень эмоциональное выступление президента Украины", — объяснил Бессмертный.

Бессмертный отметил, что решение о снятии ограничений на удары по территории РФ уже принято.

"В ближайшие дни в Киеве появятся госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Это свидетельствует о том, что решение о снятии ограничений бить западным оружием по территории РФ принято. Другое дело — как и когда они будут объявлены. Также стоит отметить., что дополнительным стимулом для этого решения являются два факта. Рамштайне", привело к снятию ограничений по ударам по территории РФ", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США подтвердили передачу России иранских ракет и сегодня введут новые санкции.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен во время визита в Украину сообщит о разрешении избивать вглубь России.

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