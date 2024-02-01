Украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника

Небольшой дрон-камикадзе "Ланцет" – один из самых эффективных видов оружия России в войне с Украиной. Он может обнаруживать и уничтожать цели на расстоянии 64 км со смертоносной точностью.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде ( РФ) 9 августа мог сорвать производство российских беспилотников "Ланцет".

Об этом говорится в материале Forbes.

Тогда на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв в результате украинской атаки беспилотником.

"Российские СМИ показали видео компании Lancet Zala Aero, производящей "Ланцеты", с ее генеральным директором Александром Захаровым, который на сигвее объезжает гигантский новый производственный цех в переоборудованном торговом центре. Видео показывало стеллажи с сотнями самолетов "Ланцет", одной статье говорилось о том, что производство может увеличиться в пятьдесят раз. Это выглядело как плохая новость для Украины. Но вместо того, чтобы возрасти, количество ударов "Ланцетов" заметно снизилось", – отмечает Forbes.

По версии российской стороны, отметил Дмитрий Снегирев, удар был нанесен на момент выгрузки пороха, что соответственно привело к фактическому разрушению этого предприятия.

Количество ударов «Ланцета» возросло с примерно 25 в месяц в начале 2023 года до почти 50 в марте и апреле, а в июле достигло пика в 135 ударов. В августе их было примерно столько же – 126, но с тех пор количество ударов БПЛА не росло, а наоборот, снижалось. Сентябрь и октябрь были в пределах 50, в ноябре количество публикаций видео ударов возросло до 89, а в декабре снова упало до 59. Вместо того, чтобы расти, производство беспилотников было сокращено. Что-то произошло в августе, что помешало ZALA превратить корпус "Ланцета" в готовую продукцию", — говорится в Forbes.

Издание отмечает, поскольку беспилотник содержит импортные компоненты, в частности, двигатель и бортовую электронику, а элементы, которые ZALA производит самостоятельно, являются планером, источником питания и камерой, то взрыв на Загорском оптико-механическом заводе мог остановить поставки камер, считает издание.

Forbes со ссылкой на информацию украинской OSINT-группы "Мольфар" и украинского аналитика Дмитрия Снегирева отмечает, что удар по заводу был осуществлен украинскими силами с помощью беспилотника.

Россия официально отвергает версию с беспилотником и отмечает, что проблема была с пожаром на складе пиротехники "Пиро Росс" рядом с заводом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россия заставляет к переговорам и оставляет себе шанс на "жесты доброй воли" | Дмитрий Снегирев.

Читайте также: