Украинская дальнобойная дрон-ракета уже на вооружении: что о ней известно

ВСУ на фронте / © СБУ

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Украина владеет современной высокоточной дрон-ракетой, которая не только создана, но уже активно применяется в боевых условиях.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов» Геннадий Хазан.

«Это устройство уже не в разработке — оно сделано, принято на вооружение и показало себя в действии. Причем, не только мы, но и вся Россия увидела его в использовании», — отметил Хазан.

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По словам эксперта, главной особенностью нового оружия являются его боевые характеристики. По данным разработчиков, дрон-ракета способна совершать полеты на расстояние до 700 километров с максимальной скоростью до 700 км/час.

«Скорость и дальность позволяют совершать прорывы через ПВО. Данные полностью соответствуют действительности», — объяснил Хазан.

Он подчеркнул, что решающим фактором в дальнейшем развитии и масштабировании производства таких ракет является поддержка со стороны государства, а также привлечение иностранных инвестиций, в частности, из стран НАТО.

«Все зависит от Украины. Надо строить фабрики, расширять производственные мощности. Без финансирования это нереально. И здесь уже вопрос государственной политики и международного сотрудничества», — подытожил он.

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Эксперт подчеркнул, что современное украинское оружие способно изменить правила игры в войне против России. Ее эффективность уже признали даже враждебные аналитики, комментируя поражение объектов на значительном расстоянии.

Напомним, по словам Павла Нарожного , Украина требует гораздо большее вооружение, чем может получить или выработать собственными силами.

Сейчас в украинской армии находятся около миллиона человек, на чью зарплату из бюджета ежегодно направляется около 500–600 миллиардов гривен. Однако на обеспечение армии оружием средств ощутимо не хватает.

Нарожный акцентировал, что фронт остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Украина обращается к союзникам с запросом на 3,5–4 миллиона снарядов, но фактически получает около 2 миллионов в год. Это вдвое меньше потребностей.

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Кроме снарядов, на фронте критически не хватает FPV-дронов — как короткого, так и большого радиуса действия. Особенно Украина проигрывает России по количеству оптоволоконных дронов.