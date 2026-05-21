Украинская FP-7 засветилась в США: может ли она стать ракетой для Patriot

В США работают над созданием более дешевой ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot, которая могла бы дополнить или частично заменить дефицитные PAC-3 MSE. На этом фоне внимание привлекло фото украинской ракеты FP-7, опубликованное представителем Пентагона.

Речь идет о программе Low-Cost Interceptor — дешевом перехватчике для Patriot, способном бороться как с баллистическими ракетами, так и с аэродинамическими целями. Такие ракеты должны стать более доступной альтернативой дорогостоящим и ограниченным в производстве PAC-3 MSE.

Интерес вызвало сообщение генерал-майора Фрэнка Лозано, занимающегося оборонными закупками для армии США. Комментируя поиск поставщиков для будущей ракеты LCI, он использовал изображение украинской баллистической ракеты FP-7.

Именно на базе FP-7, по данным профильных источников, должна создаваться украинская зенитная ракета FP-7.x, предназначенная для перехвата баллистических целей. Поэтому возникло предположение, что в США могут рассматривать украинскую разработку как один из возможных вариантов или ориентиров для новой ракеты под Patriot.

Впрочем, вероятнее всего, фото FP-7 в сообщении американского генерала было использовано только в качестве иллюстрации дешевой антибаллистической ракеты. Прямых подтверждений, что украинская FP-7.x участвует в программе LCI, пока нет.

Кроме того, участие украинской ракеты в американской программе усложняется законодательными требованиями США. Вооружение для американской армии в основном должно производиться на территории США, а требования к иностранным компонентам очень жесткие. Для участия Fire Point пришлось бы создавать локальное производство в Америке, что требует времени, ресурсов и уверенности в целесообразности таких инвестиций.

Временные рамки также практически не покидают места для такового сценария. Сбор заявок на программу LCI завершается 29 мая, в июне армия США должна отобрать самые лучшие предложения, а уже в июле-сентябре планируются первые испытания отдельных элементов – в частности, твердотопливного двигателя и головки самонаведения.

Отдельно следует отметить, что FP-7 создавалась на базе советской ракеты 48Н6, которую используют комплексы С-300, С-350 и С-400. Именно поэтому выглядело бы необычно, если бы новая американская ракета для Patriot имела даже опосредованное советско-российское происхождение — хотя и на уровне аэродинамической схемы.

Итак, появление фото украинской FP-7 в контексте американской программы LCI действительно выглядит интересным, но больше похоже на символическую иллюстрацию, чем на подтверждение реального участия Украины в создании новой ракеты для Patriot.

Также напомним, что армия США заключила контракт на поставку украинских разведывательных дронов «Лелека», которые будут производиться в Чехии. Решение было принято после успешного тестирования беспилотников во время учений в Европе.

