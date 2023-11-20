«Украинская команда» передаст военным подразделениям почти 300 дронов-камикадзе

Волонтерский штаб «Украинская команда» получил от производителей и передает на передовую около 300 дронов-камикадзе, на которые донатили украинцы во время «дрон-марафона».

Об этом сообщается на Facebook-странице «Украинской команды».

«Недавно мы провели национальный дрон-марафон, где благодаря вам смогли приобрести почти 300 дронов и 10 наземных станций управления беспилотниками. Это большая партия! Сегодня эти дроны едут на передовую. А уже завтра эта «стая» полетит на головы оккупантам», - заявил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Каждая такая «птичка» – это минус вражеский танк, БТР, грузовик. Это плюс 5-10 новых зрителей на концерте у Кобзона, отметил Палатный.

«Наши защитники и ударные дроны сегодня изменяют ход войны. А мы, «Украинская команда» вместе с вами им помогаем», - подчеркнул руководитель волонтерского штаба.

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» объявила национальный дрон-марафон ко Дню Независимости. За первые дни украинцы задонатили на дроны около 6 млн гривен.

Также сообщалось, что «Украинская команда» передала партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки.