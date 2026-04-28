Как отмечают в компании, новая установка прошла серию огневых и ходовых тестов, подтвердивших соответствие заявленным тактико-техническим характеристикам. Ранее "Больверк" специализировался на поставках ключевых узлов для систем противовоздушной обороны, однако теперь выходит на рынок как полноценный производитель ПВО-решений.

Одной из ключевых особенностей разработки является полный цикл производства в Украине – от ствольных элементов и шасси до систем наведения. При этом использование современных материалов и высокоточная обработка деталей обеспечивают высокую точность стрельбы, что важно для борьбы со скоростными воздушными целями.

Кроме того, установка адаптирована для интеграции на различные мобильные платформы, в частности, грузовики и пикапы. «Живость», надежность, неприхотливость и простота в применении в совокупности с наличием боеприпасов делает ЗУ-23 эффективным решением для мобильных огневых групп. В компании подчеркивают, что разработка имеет особое значение в условиях растущей угрозы со стороны беспилотников.

«Наша цель – предоставить армии надежный, простой в эксплуатации и главное, эффективный инструмент. Сегодня ЗУ-23 переживает "второе рождение". Успешные испытания изделия производства Больверк имеют особое значение для защиты украинского неба, в частности, критической инфраструктуры от дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА агрессора. А собственное производство позволяет нам не зависеть от импорта и оперативно вносить изменения в конструкцию по отзывам военных», — прокомментировал владелец ООО «Больверк» Артем Замотаев .

Справка. ООО «Больверк» – украинская MilTech компания, основанная в 2014 году. С этого времени она прошла путь от поставщика продукции до крупного производителя отечественной оборонной промышленности с собственным конструкторским бюро. Специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной продукции оборонного комплекса. Компания занимает ведущую роль в обеспечении сил обороны Украины современным и надежным вооружением и военной амуницией, а ее производственные мощности расположены в четырех регионах Украины.

