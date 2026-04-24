Израиль, несмотря на сильную систему противовоздушной и противоракетной обороны и небольшую территорию, демонстрирует примерно такой же уровень перехвата воздушных целей, как и Украина — около 90%.

Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010), основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины».

По его словам, создание системы ПВО по образцу израильского «Железного купола» не является универсальным решением для всех угроз.

«Собственная система ПВО по принципам израильского „Железного купола“ не станет панацеей. „Железный купол“ — система, предназначенная для уничтожения ракет, снарядов, например, из „Градов“. Кроме того, известно, что палестинские боевики ставят трубу во что бы то ни стало и запускают боезаряд, а когда атакует такое большое количество, то „Железный купол“ не справляется с такими задачами», — пояснил Романенко.

Он добавил, что у Израиля есть комплексная система обороны, которая включает авиацию, беспилотники и различные типы ракет-перехватчиков.

«У израильтян достаточно крепкая ПВО (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные аппараты) и ПРО (ракеты разных типов). Следует отметить, что израильтяне производят ПВО, а также имеют небольшую территорию, однако сбивают, как и мы, на 90%. А чтобы сбивать на 100%, пока в мире нет таких систем», — отметил он.

Отдельно генерал отметил сложность перехвата баллистических ракет, в частности таких как «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».

В то же время, значительную угрозу представляют и дроны-камикадзе типа «шахед».

«Сформирована малая ПВО: в бригадах есть штатные подразделения, работающие по вражеским дронам — это и мобильные группы, и дроны-перехватчики. Однако пока один оператор — один дрон, а следующий шаг — когда один оператор будет управлять роем дронов-перехватчиков. Но многое в перспективе, поэтому, к сожалению, имеем сегодня трагические случаи», — подытожил Романенко.

