Украинская ракета "Фламинго" может обходить системы ПВО – эксперты

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

Реклама

В августе украинские и западные СМИ впервые продемонстрировали фото и видео испытаний новой украинской крылатой ракеты "Фламинго", разработанной компанией Fire Point. Эксперты подчеркивают, что "Фламинго" спроектирована так, чтобы эффективно обходить современные системы ПВО.

Об этом эксперты Conflict Intelligence Team рассказали в комментарии "Радио Свобода".

Прототип ракеты ранее показывали на выставке IDEX в феврале в ОАЭ, где представляла британско-эмиратская компания Milanion Group как собственную разработку Milanion FP-5. Fire Point и Milanion уже не раз сотрудничали с Украиной в сфере обороны.

Реклама

Идея создания "Фламинго" возникла в конце 2024 года по эскизу на салфетке. Вдохновением стали немецкая V-1 и советский "Стриж", из которых взято необычное расположение двигателя над фюзеляжем.

Технические характеристики и возможности

Фламинго является одной из крупнейших современных крылатых ракет: длина, по оценкам экспертов, составляет 10-12 метров, размах крыльев - около 6 метров. Для сравнения, Storm Shadow/Scalp – вдвое меньше, Х-101 – примерно в полтора раза меньше.

Ракета способна преодолевать до 3000 км, вес боевой части – 1150 кг, отклонение от цели – до 14 метров. В качестве системы навигации используются GPS и инерционная система. Скорость крейсерская – около 850–900 км/ч, максимальная – до 950 км/ч.

Эксперты подчеркивают, что Фламинго спроектирована так, чтобы эффективно обходить современные системы ПВО благодаря большому объему топлива и турбореактивному двигателю АИ-25, что обеспечивает 3,5 часа полета.

Реклама

Масштаб производства

По словам технического директора Fire Point Ирины Терех, компания производит по одной ракете в день, а к октябрю планирует увеличить темп до семи в день. Это позволит Украине по объемам производства сравниться с российскими предприятиями, ежегодно выпускающими 2400–3000 крылатых ракет разных модификаций.

Аналитики отмечают, что Фламинго является одним из мировых лидеров среди крылатых ракет по дальности полета и способна эффективно преодолевать современные системы противовоздушной обороны.

Напомним, ТСН.ua выяснял: поможет ли новая ракета изменить ход войны и на что может рассчитывать Украина.