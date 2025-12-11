ТСН в социальных сетях

Украинская ракета FP-7: в Fire Point рассказали, когда начнут массовое производство

Fire Point анонсирует сроки появления украинской баллистики FP-7.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман сообщил, что готовится завершить кодификацию новой баллистической ракеты FP-7 уже к концу года. Если государство предоставит необходимое финансирование и заказ, массовый выпуск этих ракет в масштабах сотен единиц ежемесячно реально запустить уже с мая 2026-го.

Об этом шла речь во время беседы совладельца Fire Point с корреспондентом BBC.

Когда ждать серию FP‑7

По словам Дениса Штилермана, документацию на FP-7 Минобороны может утвердить в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что создание украинской баллистической ракеты долго сдерживала политическая воля и затяжные бюрократические процедуры. Лишь после начала полномасштабной войны регуляторное давление на производителей высокоточного оружия и дронов существенно уменьшилось, что и дало импульс развитию отрасли.

«При наличии запроса и ресурсов мы способны выйти на серийный темп уже весной — это сотни ракет ежемесячно», — подчеркнул Штилерман.

Характеристики и перспективы семейства FP

FP‑7 позиционируется как украинский аналог ракеты С‑400, но благодаря композитной конструкции имеет другие технические параметры. Ее заявленная дальность — 200 км, скорость — 1500 м/с, а боевая часть весит 150 кг. КВО составляет около 14 метров.

Параллельно Fire Point работает над следующей моделью — FP‑9. Эта ракета будет иметь гораздо большую дальность — до 855 км, скорость свыше 2200 м/с, а масса боевой части будет достигать 800 кг. Такая система позволит Украине поражать критически важные цели далеко в тылу противника.

Напомним, ранее в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+» Денис Штилерман также отмечал, что уже произведена баллистическая ракета на небольшое расстояние.

«К середине следующего года мы сделаем баллистическую ракету, которая будет лететь 850 километров», — сказал совладелец Fire Point.

