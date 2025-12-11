Украинская ракета FP-7: в Fire Point рассказали, когда начнут массовое производство

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман

Реклама

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман сообщил, что готовится завершить кодификацию новой баллистической ракеты FP-7 уже к концу года. Если государство предоставит необходимое финансирование и заказ, массовый выпуск этих ракет в масштабах сотен единиц ежемесячно реально запустить уже с мая 2026-го.

Об этом шла речь во время беседы совладельца Fire Point с корреспондентом BBC.

Когда ждать серию FP‑7

По словам Дениса Штилермана, документацию на FP-7 Минобороны может утвердить в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что создание украинской баллистической ракеты долго сдерживала политическая воля и затяжные бюрократические процедуры. Лишь после начала полномасштабной войны регуляторное давление на производителей высокоточного оружия и дронов существенно уменьшилось, что и дало импульс развитию отрасли.

Реклама

«При наличии запроса и ресурсов мы способны выйти на серийный темп уже весной — это сотни ракет ежемесячно», — подчеркнул Штилерман.

Характеристики и перспективы семейства FP

FP‑7 позиционируется как украинский аналог ракеты С‑400, но благодаря композитной конструкции имеет другие технические параметры. Ее заявленная дальность — 200 км, скорость — 1500 м/с, а боевая часть весит 150 кг. КВО составляет около 14 метров.

Параллельно Fire Point работает над следующей моделью — FP‑9. Эта ракета будет иметь гораздо большую дальность — до 855 км, скорость свыше 2200 м/с, а масса боевой части будет достигать 800 кг. Такая система позволит Украине поражать критически важные цели далеко в тылу противника.

Напомним, ранее в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+» Денис Штилерман также отмечал, что уже произведена баллистическая ракета на небольшое расстояние.

Реклама

«К середине следующего года мы сделаем баллистическую ракету, которая будет лететь 850 километров», — сказал совладелец Fire Point.