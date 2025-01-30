Украинская винтовка, установившая мировой рекорд: "Властелин горизонта" получила новые патроны

Благодаря большому заряду пороха, взятому из советских пулеметных гильз, патрон позволяет разгонять шар до высоких скоростей. Это обеспечивает стабильный полет более чем на 2000 метров, что критически важно для снайперских задач.

Украинская крупнокалиберная снайперская винтовка "Властелин горизонта", с которой украинский военный установил мировой рекорд, получила новый тип боеприпасов — патроны с полимерной гильзой.

Об этом сообщила пресс-служба производителя на своей странице в Facebook.

Особенности новых патронов

Винтовка использует уникальные патроны 12,7 х114HL, разработанные в Украине. Они объединяют шар калибра 12,7 мм (.50 BMG) и пережатую гильзу от патрона 14,5×114 мм, обычно применяемого в пулеметах КПВТ. Общая длина боеприпаса составляет 16 см.

Благодаря большому заряду пороха, взятому из советских пулеметных гильз, патрон позволяет разгонять шар до высоких скоростей. Это обеспечивает стабильный полет более чем на 2000 метров, что критически важно для снайперских задач.

Почему понадобились полимерные гильзы?

Массовое производство 12,7х114HL тормозилось из-за дефицита латунных гильз калибра 14,5х114 мм. Чтобы решить эту проблему, производитель привлек украинских специалистов по высокопрочным полимерам. Проведенная серия исследований позволила создать новую полимерную гильзу, отвечающую всем необходимым характеристикам.

Патроны 12,7х114HL для "Властелина горизонта"

Первоначально полимерная гильза была задумана как одноразовая, однако испытания показали, что после минимальной обработки донной части ее можно повторно использовать.

"Теперь с уверенностью можем сказать: патронов 12,7х114HL будет очень много!" — заявили в компании "Властелин горизонта".

Для каких целей используется винтовка?

Боеприпасы 12,7х114HL предназначены для уничтожения легкобронированной техники, огневых точек и противодействия вражеским снайперам.

Патроны 12,7х114HL для "Властелина горизонта"

Винтовка "Властелин горизонта" доступна в двух версиях:

Однозарядный (вес — 15,7 кг)

Магазинная (вес – 17 кг)

Общая длина оружия составляет 1,82 м, а в сложенном состоянии – 1,5 м.

Мировой рекорд украинского снайпера

В ноябре 2023 года украинский снайпер Вячеслав Ковальский вместе с напарником установил мировой рекорд, ликвидировав российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.