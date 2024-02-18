Украинские аналоги дронов "Ланцет" прошли первые испытания — Федоров рассказал подробности

Украинские дроны, являющиеся аналогами российских беспилотников "Ланцет", прошли предварительные испытания. В перспективе нескольких месяцев возможно будет организовать производство около 100 таких дронов в месяц. Следующим этапом станет тестирование на поле боя.

Об этом рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники, работает на 30-40 км, сегодняшние FPV-дроны работают на 10-20 км. Поэтому до 40 км пока нет массовых типов БпЛА, которые позволяют системно работать. Поэтому для нас важно создание аналога "Ланцет", — рассказал министр.

"Ланцеты" управляются видеоканалом, позволяющим наводить и корректировать движение при поражении. Дроны такого типа также имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед впечатлением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

"Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок… и вот сейчас мы имеем результат", – отметил Федоров.

Напомним, Великобритания и союзники хотят предоставить Украине беспилотники с искусственным интеллектом.

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