Лазерное оружие

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Украина разрабатывает боевые лазерные установки, которые могут оказаться дополнительным средством защиты отдельных объектов от российских беспилотников.

Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

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Для налаживания массового производства таких систем потребуется время.

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По его словам, главным преимуществом украинских разработок является то, что они создаются с учетом реальных условий войны и потребностей фронта. В отличие от многих иностранных аналогов такие технологии можно проверять непосредственно в боевых условиях.

«Украинские разработки — это разработки, которые адаптированы к реальному полю боя и реальным вызовам войны, ведь большинство разработок в мире разрабатываются с определенными гипотезами без возможности их проверки в реальных условиях», — отметил Долинце.

Еще одним немаловажным фактором эксперт назвал относительно низкую стоимость украинских лазерных систем.

Он объяснил, что мощные иностранные установки могут иметь гораздо большую дальность действия и эффективность, однако их цена достигает десятков миллионов долларов. Украинские производители предлагают более дешевые решения, которые можно использовать как с мощными энергетическими установками, так и в мобильном формате.

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«Если посмотреть на стоимость достаточно мощных иностранных систем, с одной стороны, они действительно имеют больший радиус действия, значительно более высокую мощность, но, при этом, могут стоить десятки миллионов долларов. Тогда как украинские разработчики заявляют, что их решения намного дешевле, и могут использоваться не только со сверхмощными энергетическими установками, но и как мобильное средство уничтожения цели», — отметил эксперт.

По словам Долинце, украинские лазеры можно размещать на автомобильном шасси или устанавливать непосредственно на объектах критической инфраструктуры.

В то же время, такие системы имеют определенные технические ограничения. В частности, одной из главных проблем остается небольшая дальность поражения целей. Для ее увеличения необходимо повышать мощность установки, что приводит к росту ее стоимости.

«На сегодняшний день, наиболее слабым местом любого лазера является относительно небольшая дальность работы, и увеличение возможно только за счет существенного увеличения мощности всей системы, и как следствие ее удорожание», — отметил Долинце.

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Кроме того, эффективность боевых лазеров напрямую зависит от метеорологических условий. Туман, пылевые бури и дождь могут существенно уменьшать дальность действия установок и ухудшать способность поражать цели.

Несмотря на эти ограничения главным преимуществом лазерного оружия остается низкая стоимость одного выстрела. Это позволяет экономнее уничтожать вражеские беспилотники по сравнению с использованием традиционных средств противовоздушной обороны.

«Они фактически не являются отдельной системой противовоздушной обороны, а относятся к классу дешевого последнего рубежа возле конкретных объектов, которые они прикрывают», — сообщил Долинце.

Эксперт также обратил внимание на то, что в настоящее время количество украинских лазерных установок остается небольшим. Для увеличения объемов производства и широкого их применения потребуется дополнительное время.

В то же время, он предположил, что уже в ближайшие месяцы можно будет увидеть больше случаев уничтожения российских беспилотников с помощью таких систем. Однако ожидать быстрого перехода к массовому использованию лазерного оружия не стоит из-за технологических затруднений.

Еще одним вызовом может стать адаптация русских дронов к противодействию лазерным установкам. Если эта технология широко распространена, противник может изменять конструкцию беспилотников, использовать другие материалы корпуса или устанавливать специальные защитные элементы.

По словам Долинце, эффективность лазера в значительной степени зависит от материала, на который направлено излучение. Поэтому изменения в конструкции вражеских дронов могут усложнить их поражение.

Отдельной проблемой для Украины остается зависимость от иностранных поставщиков компонентов производства лазерного оружия.

«Боевые лазеры используют определенные специфические материалы, и Украина фактически не является производителем материалов для твердотельных лазеров. Речь, в основном, идет о Соединенных Штатах, некоторых европейских странах. И, конечно, больше всего поставляет компоненты для лазеров — это Китай. И это может быть одним из самых сложных вопросов, как масштабировать производство дешевых лазеров без рисков, которые могут составлять поставки компонентов из Китая», — заявил Долинце.

Сколько лазерных установок требуется для защиты страны

Для прикрытия одного объекта среднего размера может потребоваться не менее четырех лазерных установок. Если же речь идет о защите сотен или тысяч объектов, количество необходимых систем может составить десятки тысяч.

Эксперт объяснил это особенностями работы лазерного оружия. Для поражения одной цели установке требуется от двух до пяти секунд. В то же время, реактивный «Шахед» за это время может преодолеть значительное расстояние, поэтому одна система не способна одновременно эффективно противодействовать нескольким беспилотникам.

«Лазеру для работы требуется определенное время — от 2 до 5 секунд. Это означает, что лазер не может одновременно поражать более одной цели, учитывая, что скорость того же реактивного „Шахеда“ составляет — от трех до 5 секунд он преодолевает один километр. То есть, второй попытки поразить враждебную цель не будет, если лазер только один. Для того, чтобы поражать несколько целей, нужно иметь отдельный лазер на каждую цель», — отметил Долинце.

Следовательно, для создания эффективной системы локальной противовоздушной защиты Украине необходимо не только наладить серийное производство лазерных установок, но и обеспечить достаточное количество таких комплексов для одновременного прикрытия различных объектов.

Ранее сообщалось, что лазерная ПВО «Blysk» уже показала первый результат в реальном бою — комплекс уничтожил реактивный вражеский дрон.

Мы ранее информировали, что Пентагон уведомил о планах расширить промышленное взаимодействие с европейскими партнерами и Украиной для наращивания выпуска систем Patriot.

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